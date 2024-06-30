10 soruda tüm merak edilenler... Yüzde 25 zam sınırı kalkıyor, kirada TÜFE dönemi başlıyor

Konut kiraları ve yıllık zam oranları, son iki yıldır vatandaşın en büyük sorunu. Daha önce TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belirlenen konut kira zamları; yüksek enflasyon döneminde sabitlenmiş, kiracıları korumak için iki yıldır yüzde 25 zam sınırı uygulanmıştı.

Uygulama temmuz ayı itibarıyla sona eriyor. Yarından itibaren konut kira zammında Temmuz 2024 itibarıyla yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması tavan sınır olacak.