Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yüzde 25 zam sınırı ne zaman sona erecek, piyasa nasıl etkilenecek?

"Yeniden TÜFE’ye göre belirlensin"

"Yüzde 25 piyasa beklentilerini karşılamaktan uzak. Benim bu kapsamda değerlendirmelerim yüzde 25 sınırının kalkması yönündedir. Beklentim TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden kiraların 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yeniden düzenlenmesidir. İş yerlerinde yüzde 25 sınırı olmadı. Bu nedenle iş yerleri için anlaşmazlıklar ev kiraları kadar olmadı. Yüzde 25 sınırı taraflar arasında uygulanmayan bir hale geldi."