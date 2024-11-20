Yüzde 44,81'lik oran hesabı değiştirdi! İşte memur ve emekli maaşlarının zamlı tabloları
2025 Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam için geri sayım başladı. Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıllık enflasyonun yüzde 44,81, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 16,09 olması bekleniyor. Bu tahminlere göre memur maaşlarına yüzde 11,87 oranında zam yapılacak. İşte mesleklere göre zamlı maaş tabloları ve detaylar…
Memur ve emekli maaşları, TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte 2025 Ocak-Temmuz dönemi için netleşecek. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 16,09 olması bekleniyor. İşte mesleklere göre zamlı memur maaşı tabloları…
Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait TÜFE verilerinin açıklanmasıyla 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Memur maaşlarına yapılacak zammı belirleyen enflasyon artışı, bu dönemde toplamda yüzde 12,06 oldu.
Yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı ve 4 aylık enflasyon farkıyla memur zammı şimdilik yüzde 7,99 olarak hesaplandı. Kesin rakam, Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin ardından belirlenecek.