Zam furyası huzurevlerini de vurdu: Fiyatlar yüzde 360 oranında arttı

10 bin liralık en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya çıkarmak için toplantılar düzenlenirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülke genelindeki huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yüzde 300-360 oranında zam yaptı.