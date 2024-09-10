Zam furyası huzurevlerini de vurdu: Fiyatlar yüzde 360 oranında arttı
Zam furyasına huzurevleri de katıldı. Ülke genelindeki huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretleri, yüzde 360’a varan oranlarda arttı.
10 bin liralık en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya çıkarmak için toplantılar düzenlenirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülke genelindeki huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yüzde 300-360 oranında zam yaptı.
Açlık sınırının altında kalan aylıklarla geçinmek zorunda bırakılan emekli için huzurevlerinde de adeta ‘huzur’ kalmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı fiyat artışlarına gerekçe olarak artan maliyetleri işaret etti.
Bakanlığın ülke genelindeki huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerine gönderdiği 29 Ağustos 2024 tarihli yazıda yaşlı bakımında artan maliyetler nedeniyle ücretlerde düzenlemeye gidildiğini ifade etti.
Çiftlere yüzde 360 zam
Gazete Duvar’da yayınlanan habere göre, bakanlığın yazısında eylül ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifeler açıklandı.
Bu kapsamda tek kişilik odaların ücreti 3 bin 551 liradan 10 bin 652 liraya yükseltildi. Çift kişilik odaların kişi başı ücreti ise 3 bin 110 liraydı.