Zam oranında kafalar karıştı! Asgari ücret neye göre belirlenecek? İşte uzmanından en kritik tahmin

Hem TCMB’nin enflasyon hedefi hem de hükümetin ekonomik yol haritasında belirlediği hedefler başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin başta büyümeye ilişkin verileri, ekonomideki canlanma ve enflasyon verileri yapılacak zam ile ilgili beklentileri de değiştirdi.