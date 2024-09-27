Zam oranında kafalar karıştı! Asgari ücret neye göre belirlenecek? İşte uzmanından en kritik tahmin
Yıl sonuna yaklaşılırken gözler 2025 yılı asgari ücretine çevrildi. Ara zammın verilmemesiyle maaşlar enflasyon karşısında küçüldü. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geleceği kritik asgari ücret toplantısı beklenirken zam oranının da neye göre belirleneceği ve beklentileri karşılayıp karşılamayacağı da merak konusu oldu. İşte uzmanından enflasyon hedefi ve büyüme rakamları doğrultusunda zam oranını verdi. İşte asgari ücrette kritik zam oranı tahmini…
Milyonlarca çalışan 2025 yılı için belirlenecek yeni asgari ücrete kilitlendi. Yıl sonuna adım adım yaklaşılırken gözler hükümet, işçi ve işverenin aynı masada olacağı kritik Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi.
Komisyonun asgari ücret belirleme çalışmalarında takvim henüz netleşmedi. Ancak yeni asgari ücretin ne olacağı, nasıl belirleneceği, ara zam olmadan yüksek bir zammın hedeflenip hedeflenmediği de merak konusu.
Yeni yıla yaklaşılırken uzmanlar ekonomik veriler ışığında yapılacak zam oranı ile ilgili tahminlerde bulunmaya devam ediyor.
Hem TCMB’nin enflasyon hedefi hem de hükümetin ekonomik yol haritasında belirlediği hedefler başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin başta büyümeye ilişkin verileri, ekonomideki canlanma ve enflasyon verileri yapılacak zam ile ilgili beklentileri de değiştirdi.