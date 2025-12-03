  1. Ekonomim
  4. Zam oranları ortaya çıktı! Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte yeni maaş tablosu

Memur ve Emekli Sandığı mensuplarının Ocak zammı şekilleniyor. Enflasyon verilerine toplu sözleşme payının eklenmesiyle 5 aylık hesaplamada memur maaş artışı yüzde 17,56 seviyesine ulaştı.

Emekli Sandığı mensupları ve memurlar için maaş artışında hem enflasyon rakamları hem de toplu sözleşme zammı belirleyici olurken, açıklanan 5 aylık verilere göre memur maaşlarında yüzde 17,56 oranındaki artış netleşmiş durumda.

Memur: Güncel maaş 52.617 TL → 5 aylık kesinleşmiş maaş 61.851,28 TL

Araştırma görevlisi: Güncel maaş 73.792 TL → 5 aylık kesinleşmiş maaş 86.742,50 TL

Uzman doktor: Güncel maaş 126.119 TL → 5 aylık kesinleşmiş maaş 148.252,88 TL

