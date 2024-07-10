Zam pazarlığı yaparken dikkat: Kiraya yüzde 65’in üzerinde zam mümkün mü? İstanbul'da kira ne kadar?
Yüzde 25 zam sınırının sona ermesiyle birlikte ev sahibi ve kiracılar eski usule göre zam oranını belirleyecekler. Temmuz ayında kira artış oranı yüzde 65 civarında açıklandı. Peki ev sahibi yüzde 65’in üzerinde zam yapabilir mi? Şu anda İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama kira fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Kirada yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz itibarıyla sonlanmasıyla birlikte kira artış oranlarında yeni dönem başladı. Buna göre TÜFE’nin 12 aylık ortalaması olan eski usule göre kira zam oranı belirlenecek.
Ancak geçmiş 2 yıllık süreçte yüzde 25 sınırlaması nedeniyle bazı kiracıların oturdukları dairelerin kirası epey düşük kaldı.
‘SINIRSIZ BİR KİRA ARTIŞI HAKKI YOK’
Sözleşme yenilemelerinde kira artış oranı yüzde 65 civarında belirlense bile yeni kiracı ile eski kiracı arasında kira makası epey açılabiliyor. Peki ev sahibi ve kiracılar kendi aralarında bir kira uyarlaması yapabilir mi? Yüzde 65’in üzerinde zam yapılması mümkün mü?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“Kira düzenlemesinde yeni dönem 2 Temmuz itibarıyla başladı. Konutlarda kira artışı sınırlaması 11 Haziran 2022’de devreye girmişti, 1 Temmuz 2024 tarihi dahil olmak üzere bu sınırlama sona erdi.