Zam pazarlığı yaparken dikkat: Kiraya yüzde 65’in üzerinde zam mümkün mü? İstanbul'da kira ne kadar?

‘SINIRSIZ BİR KİRA ARTIŞI HAKKI YOK’

Sözleşme yenilemelerinde kira artış oranı yüzde 65 civarında belirlense bile yeni kiracı ile eski kiracı arasında kira makası epey açılabiliyor. Peki ev sahibi ve kiracılar kendi aralarında bir kira uyarlaması yapabilir mi? Yüzde 65’in üzerinde zam yapılması mümkün mü?