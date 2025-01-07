Zam pompaya yansıdı: İşte 7 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin grubunda 1.25 TL fiyat artışı yaşandı.

Peki, 7 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 7 Ocak 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: