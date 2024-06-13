Zam pompaya yansıtıldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş fiyat artışı uygulandı.

İşte güncel akaryakıt fiyatları...