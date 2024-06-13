Zam pompaya yansıtıldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak ise motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş fiyat artışı uygulandı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş fiyat artışı uygulandı.
İşte güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 40.29TL
Motorin litre fiyatı: 40.67 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 40.15 TL
Motorin litre fiyatı: 40.57 TL
LPG litre fiyatı: 19.64 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 41.24 TL
Motorin litre fiyatı: 41.63 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL