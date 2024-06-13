  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Zam pompaya yansıtıldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Zam pompaya yansıtıldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak ise motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34  kuruş fiyat artışı uygulandı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Zam pompaya yansıtıldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları... - Sayfa 1

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34  kuruş fiyat artışı uygulandı.

İşte güncel akaryakıt fiyatları...

1 | 5
Zam pompaya yansıtıldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları... - Sayfa 2

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 40.29TL
Motorin litre fiyatı: 40.67 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL

2 | 5
Zam pompaya yansıtıldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları... - Sayfa 3

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 40.15 TL
Motorin litre fiyatı: 40.57 TL
LPG litre fiyatı: 19.64 TL

3 | 5
Zam pompaya yansıtıldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları... - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.24 TL
Motorin litre fiyatı: 41.63 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL

4 | 5