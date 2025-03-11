Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün ve ne kadar?
Kabine Toplantısının ardından emekliler için ödenecek bayram ikramiyesi açıklandı. Ramazan ayı sonrası emeklilere verilecek ücret belli olurken, hangi gün ve ne kadar ödeneceği de merak konusu. Peki emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ve hangi gün ödenecek?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayramda verilecek ikramiyeye çevrilirken, kabine toplantısının ardından ödenecek zamlı bayram ikramiyesi açıklandı. Peki ödemeler hesaba ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?
Emekliye bayram ikramiyesinin açıklanmasının ardından gözler ödeme gününe çevrildi. Peki emekli bayram ikramiyesi zamlı ne kadar oldu ve ödemeler ne zaman yapılacak? İşte bayram öncesi öne çıkan tüm detaylar…
2025 yılında emekliler için zamlı bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak açıklandı. Bir önceki yılda ise bu rakam 3.000 TL idi. Bu yıl 1.000 TL zam yapılırken, kimi emekli bu zammı memnuniyetle karşıladı kimisi ise eleştirdi. Peki ödemeler ne zaman yapılacak, hangi günde?