Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün ve ne kadar?

2025 yılında emekliler için zamlı bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak açıklandı. Bir önceki yılda ise bu rakam 3.000 TL idi. Bu yıl 1.000 TL zam yapılırken, kimi emekli bu zammı memnuniyetle karşıladı kimisi ise eleştirdi. Peki ödemeler ne zaman yapılacak, hangi günde?