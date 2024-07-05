Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına ödeme takvimi

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.