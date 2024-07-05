Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına ödeme takvimi
Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gündeminde zamlı emekli maaşlarının ödeme günleri yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının ardından emeklilerin alacağı zam miktarı netleşti. Peki zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C tahsis numarasına göre ödeme günleri...
Zamlı emekli maaşları ve maaş farklarının ne zaman yatacağı, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyonu sonrasında merak ediliyor.
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yapılacak temmuz zammı, haziran ayı enflasyon verileriyle belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan emekli maaşı zamlarının açıklanmasının ardından gözler SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşlarını ve maaş farklarını alacağı tarihe çevrildi.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi.
Buna göre emekliler yüzde 24,73'lük zammı haketmiş oldu.