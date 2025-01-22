Zamlı İUP maaşları ne zaman yatacak? İUP maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

ZAMLI İUP MAAŞI NE KADAR OLDU?

İUP maaşları, çalışılan gün sayısına göre hesaplanarak ödeniyor ve Ocak ayında zamlı olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla İUP maaşı, günlük çalışılan gün sayısına göre belirleniyor ve 1.083 TL olarak güncellenmiş durumda.