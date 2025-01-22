Zamlı İUP maaşları ne zaman yatacak? İUP maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...
2025 yılına girilmesiyle birlikte İşgücü Uyum Programı (İUP) ödemelerine dair merak edilen detaylar belli oldu. İŞKUR’un açıkladığı zamlı maaş takvimi, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle "Ocak ayı İUP ödemeleri hesaplara yatırıldı mı?" sorusu, gündemde öne çıkan konular arasında yer alıyor. İşte İUP ödemelerine ilişkin güncel bilgiler...
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamındaki maaş ödemeleri, 2025 yılı itibariyle zamlı olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.
İŞKUR'un açıkladığı yeni ödeme planı, İUP'dan faydalanan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Peki, Ocak ayı İUP maaşları hesaplara yattı mı? İşte 2025 yılının ilk maaş ödemeleriyle ilgili tüm bilgiler...
ZAMLI İUP MAAŞI NE KADAR OLDU?
İUP maaşları, çalışılan gün sayısına göre hesaplanarak ödeniyor ve Ocak ayında zamlı olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla İUP maaşı, günlük çalışılan gün sayısına göre belirleniyor ve 1.083 TL olarak güncellenmiş durumda.