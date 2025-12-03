Zammın netleşmesi için tek veri kaldı:Emekli, memur zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da netleşmeye başladı. Emekli ve memur zammının kesinleşmesi için sadece 1 aylık veri kaldı. 2025'in ikinci yarısındaki 5 aylık enflasyona göre memur ve emekli zammı hesaplandı.