Zammın netleşmesi için tek veri kaldı:Emekli, memur zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da büyük oranda netleşti. Milyonların zammının kesinleşmesi için sadece 1 aylık veri kaldı. Peki 2025'in ikinci yarısındaki 5 aylık enflasyona göre memur ve emekli zammı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da netleşmeye başladı. Emekli ve memur zammının kesinleşmesi için sadece 1 aylık veri kaldı. 2025'in ikinci yarısındaki 5 aylık enflasyona göre memur ve emekli zammı hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 0,87 arttı, yıllık bazda ise yüzde 31,07 oldu. Böylece memur ve emeklinin 5 aylık enflasyona göre alacağı zam da kesinleşti.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.