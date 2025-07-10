  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Zara Home, Mr. DIY, D&P... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Zara Home, Mr. DIY, D&P... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listeye göre; çocuk giyim, oda kokusu ve hayvan oyuncağı kategorilerindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verdi.

Zara Home, Mr. DIY, D&P... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasakladı, piyasadan toplatılıyor - Sayfa 1

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

1 | 10
Zara Home, Mr. DIY, D&P... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasakladı, piyasadan toplatılıyor - Sayfa 2

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; çocuk giyim, hayvan oyuncağı ve oda kokusu kategorilerindeki bazı ürünlerin kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

2 | 10
Zara Home, Mr. DIY, D&P... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasakladı, piyasadan toplatılıyor - Sayfa 3

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.

3 | 10
Zara Home, Mr. DIY, D&P... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasakladı, piyasadan toplatılıyor - Sayfa 4

İşte Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Listesine giren ürünler...

4 | 10