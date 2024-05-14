Zeynep Aktaş, borsada 1 yılda 29 kat kazandıran hisseyi açıkladı!
Zeynep Aktaş, zirveden inmeyen sigorta şirketini ve borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...
Düşüştekiler
Altınyunus Çeşme (#AYCES): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda%12,89 geriledi.
1 | 11
Tatlıpınar Enerji Üretim (#TATEN): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda%6.,85 geriledi.
2 | 11
Girişim Elektrik Sanayi (#GESAN): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda%3,66 geriledi.
3 | 11
Gıpta Ofis Kırtasiye (#GIPTA): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda%13,71 geriledi.
4 | 11