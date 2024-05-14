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  4. Zeynep Aktaş, borsada 1 yılda 29 kat kazandıran hisseyi açıkladı!

Zeynep Aktaş, borsada 1 yılda 29 kat kazandıran hisseyi açıkladı!

Zeynep Aktaş, zirveden inmeyen sigorta şirketini ve borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...

Zeynep Aktaş, borsada 1 yılda 29 kat kazandıran hisseyi açıkladı! - Sayfa 1

Düşüştekiler

Altınyunus Çeşme (#AYCES): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda%12,89 geriledi.

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Zeynep Aktaş, borsada 1 yılda 29 kat kazandıran hisseyi açıkladı! - Sayfa 2

Tatlıpınar Enerji Üretim (#TATEN): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda%6.,85 geriledi.

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Zeynep Aktaş, borsada 1 yılda 29 kat kazandıran hisseyi açıkladı! - Sayfa 3

Girişim Elektrik Sanayi (#GESAN): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda%3,66 geriledi.

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Zeynep Aktaş, borsada 1 yılda 29 kat kazandıran hisseyi açıkladı! - Sayfa 4

Gıpta Ofis Kırtasiye (#GIPTA): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda%13,71 geriledi.

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