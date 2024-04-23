Zeytinde fiyat artışları çığ gibi! Tanesi 1 TL'yi aştı
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytinde enflasyondan nasibini aldı. Bazı markalarda 1 adet zeytinin fiyatı 1 lirayı aştı!
Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar sonrasında gıda ürünlerine de peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Peki, zeytin fiyatları şimdi ne kadar? İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre, marka ve çeşitlerine göre zeytin fiyatları…
Siyah Zeytin Fiyatları
Marmarabirlik lüks siyah zeytin 200 gr: 28.75 TL
Marmarabirlik kuru sele siyah zeytin 400 gr: 120 TL
Marmarabirlik extra siyah zeytin 500 gr: 117.95 TL
Marmarabirlik mega siyah zeytin 500 gr: 225 TL
Marmarabirlik az tuzlu siyah zeytin 800 gr: 185 TL
Marmarabirlik kuru sele siyah zeytin 800 gr: 195 TL
Kavlak kuru sele az tuzlu siyah zeytin 1 kg: 604.90 TL
Kavlak gold gemlik siyah zeytin 1 kg: 454.90 TL
Zeo siyah zeytin 250 gr: 49.90 TL
Zeo siyah zeytin 800 gr: 79.50 TL
Zeo siyah zeytin 1 kg: 155 TL
Zeo siyah zeytin 2 kg: 270 TL