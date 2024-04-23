Zeytinde fiyat artışları çığ gibi! Tanesi 1 TL'yi aştı

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar sonrasında gıda ürünlerine de peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Peki, zeytin fiyatları şimdi ne kadar? İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre, marka ve çeşitlerine göre zeytin fiyatları…