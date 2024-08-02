Zeytinyağında kanser tehlikesi: Yeni düzenleme geliyor...

PAH bulaşmasının zeytin değirmenlerindeki işleme sırasında veya duman-hava kirliliği yoluyla zeytin kabuğunun kirlenmesi nedeniyle meydana gelebildiği belirtilirken, zeytin ağaçlarının PAH içeren kimyasallar ile yağlanan testerelerle budanmasının ve zeytinleri taşımak için kullanılan çuvallardaki kimyasalların da bulaşmaya neden olduğu kaydediliyor.