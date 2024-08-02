Zeytinyağında kanser tehlikesi: Yeni düzenleme geliyor...
Avrupa’da zeytin ve zeytinyağı üretimine yeni ayar geliyor. Yakında hayata geçecek olan Avrupa Komisyonu direktifi ile zeytin üretiminde yeni yönteme geçilerek, kansere yol açan polisiklik aromatik hidrokarbonlara (PAH) sınırlama getirilecek.
Hava kirliliğinin yanı sıra zeytin ağaçlarının kesildiği testereler ve zeytin çuvallarından da bulaşabilen zehirli kimyasallarla ilgili düzenlemeler, Avrupa’da zeytinyağının biyodizel olarak kullanılmasına neden olabilecek.
Üreticiler bilgilendirildi
Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki ay hayata geçmesi beklenen Avrupa Komisyonu direktifi ile zeytin üretiminde, kansere ve zararlı mutasyonlara yol açan PAH’lara sınırlama getirilecek.
PAH bulaşmasının zeytin değirmenlerindeki işleme sırasında veya duman-hava kirliliği yoluyla zeytin kabuğunun kirlenmesi nedeniyle meydana gelebildiği belirtilirken, zeytin ağaçlarının PAH içeren kimyasallar ile yağlanan testerelerle budanmasının ve zeytinleri taşımak için kullanılan çuvallardaki kimyasalların da bulaşmaya neden olduğu kaydediliyor.
Direktifin yürürlüğe girmesiyle, Avrupalı zeytinyağı üreticileri, üretim yöntemlerini değiştirmek zorunda kalacak, bunun için Avrupalı çiftçilerin eğitilmesi gündeme gelecek.