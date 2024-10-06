Zeytinyağında 'var yılı'na girildi: Fiyatlar nasıl etkilenir, düşüş görülür mü?
Türkiye bu yıl zeytinyağı sektöründe hasadın yüksek olduğu dönem anlamına gelen 'var yılı'na girdi. Geçen yıldan devreden 100 bin tonla birlikte ülkede zeytinyağı bolluğu da söz konusu. Sektör temsilcileri bu durumun fiyatlara olumlu yansıyabileceğini belirtirken, Türkiye 2024'te rekoltesi düşen Avrupa pazarında da önemli bir konumda olacak.
Türkiye'nin zeytinyağı sektörü 'var yılı'na girdi. Zeytin ağaçları doğaları gereği bir yıl bol mahsul verirken, diğer yıl daha az mahsul veriyor. Bu periyotta bol olan yıl 'var yılı' olarak adlandırılıyor.
Küresel ısınmanın etkileri nedeniyle geçtiğimiz yıl Türkiye'nin zeytin üretimi önemli ölçüde düşmüştü. Ticaret Bakanlığı iç piyasayı korumak amacıyla zeytinyağına ihracat yasağı getirirken; dökme ve varilli zeytinyağında ihracat yasağı bu yıl esnetildi.
Türk zeytinyağı ihracatçılarına 1 Kasım 2024 tarihine kadar 50 bin ton kota verildi. Böylece Türkiye var yılına ek olarak geçen yıldan devreden 100 bin tonun üzerinde zeytinyağı ile iyi bir döneme girmiş oldu.
Bu durumun fiyatlar üzerinde etkileri olacağı değerlendirilirken zeytinyağı piyasasında Türkiye'nin rakibi olan İspanya, İtalya ve Yunanistan'daki rekolte düşüklüğü Türk üreticisini Avrupa pazarında da önemli bir konuma taşıyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri piyasadaki zeytin yağı arzının hem içeride hem de dışarda fiyatlara etkisini değerlendirdi.