Zeytinyağında 'var yılı'na girildi: Fiyatlar nasıl etkilenir, düşüş görülür mü?

Türk zeytinyağı ihracatçılarına 1 Kasım 2024 tarihine kadar 50 bin ton kota verildi. Böylece Türkiye var yılına ek olarak geçen yıldan devreden 100 bin tonun üzerinde zeytinyağı ile iyi bir döneme girmiş oldu.

Bu durumun fiyatlar üzerinde etkileri olacağı değerlendirilirken zeytinyağı piyasasında Türkiye'nin rakibi olan İspanya, İtalya ve Yunanistan'daki rekolte düşüklüğü Türk üreticisini Avrupa pazarında da önemli bir konuma taşıyor.