Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Kamu bankaları olarak geçen Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emeklilere özel promosyon ödemesi yapıyor. Üç yıl süreyle emekli aylığını banka üzerinden alan vatandaşlar 8 ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemesi alıyor. İşte, kamu bankalarındaki emekli promosyon kampanyaları ve detayları...