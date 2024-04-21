Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Kamu bankaları olarak geçen Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emeklilere özel promosyon ödemesi yapıyor. Üç yıl süreyle emekli aylığını banka üzerinden alan vatandaşlar 8 ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemesi alıyor. İşte, kamu bankalarındaki emekli promosyon kampanyaları ve detayları...
Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Kamu bankaları olarak geçen Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emeklilere özel promosyon ödemesi yapıyor. Üç yıl süreyle emekli aylığını banka üzerinden alan vatandaşlar 8 ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemesi alıyor. İşte, kamu bankalarındaki emekli promosyon kampanyaları ve detayları...
Kamu bankaları, emekli promosyon kampanyalarını sürdürüyor. Üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank; emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara promosyon ödemesi yapıyor. Maaş miktarına göre değişen promosyon ödemeleri, banka üzerinden alınan ilk maaştan sonraki birkaç iş gününde hesaba yatıyor. İşte, emekli promosyon kampanyaları...
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Emekli maaşınıza ilişkin promosyon ödemesi başvurularınızı;
Halkbank mobil ve internet şubelerinden,
ATM’lerden,
0850 222 92 62 numaralı Emekli Hattı’mızdan
Tüm Halkbank şubelerinden yapabilirsiniz.