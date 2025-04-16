Zirai don Türkiye’yi vurdu: Toprak dondu, çiftçinin yüreği yandı!

KAYISI BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK ÜRÜNDE BÜYÜK HASAR VAR

İlk belirlemelere göre, zirai dondan en çok etkilenen ürünlerin başında Malatya'nın dünyaca ünlü kayısısı geliyor. Henüz çiçeklenme döneminde olan kayısı ağaçlarındaki don, rekoltede ciddi düşüşlere yol açabileceği endişesini beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra, elma, armut, kiraz, erik gibi diğer meyve türlerinin çiçekleri de dondan nasibini aldı. Sebze tarlalarında ise domates, biber, salatalık, patlıcan gibi fideler büyük zarar gördü. Bağlardaki taze sürgünlerin de don nedeniyle zarar görmesi, üzüm üretimini olumsuz etkileyebilecek bir faktör olarak öne çıkıyor.