Zirve fiyatından en çok uzaklaşan 10 hisse; Borsa yatırımcısı bu düşüşe şaşkın

Borsa İstanbul’da dalgalı seyrin sürdüğü bu dönemde, halka arzların yeniden hız kazanması piyasaya hareket getirdi. Ancak her yükselişin bir de ters yönü var. Bu süreçte bazı hisseler zirvelerinden ciddi şekilde uzaklaşarak dikkat çekti. İşte en yüksek seviyesinden bugünlere en fazla gerileyen 10 hisse ve aradaki en sert negatif farklar…