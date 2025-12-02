Zirve fiyatından en çok uzaklaşan 10 hisse; Borsa yatırımcısı bu düşüşe şaşkın
Borsa İstanbul'da gelgitli süreç devam ederken halka arzların yeniden başlamasıyla beraber bir canlanma da geldi. Ancak her zaman işler istendiği gibi gitmez. Burada da öyle oldu ve bu 10 hisse zirve fiyatına oldukça uzaklaştı. İşte zirve fiyatıyla bugünkü fiyatı arasında negatif anlamda en fazla fark olan hisseler
Borsa İstanbul’da dalgalı seyrin sürdüğü bu dönemde, halka arzların yeniden hız kazanması piyasaya hareket getirdi. Ancak her yükselişin bir de ters yönü var. Bu süreçte bazı hisseler zirvelerinden ciddi şekilde uzaklaşarak dikkat çekti. İşte en yüksek seviyesinden bugünlere en fazla gerileyen 10 hisse ve aradaki en sert negatif farklar…
