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  4. Zirvede bakın hangi şehir var! Türkiye’nin en çok borsa yatırımcısı olan şehirleri belli oldu

Zirvede bakın hangi şehir var! Türkiye’nin en çok borsa yatırımcısı olan şehirleri belli oldu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Borsa İstanbul’da pay senedi yatırımcısı sayısının en fazla olduğu illeri açıkladı.

Zirvede bakın hangi şehir var! Türkiye’nin en çok borsa yatırımcısı olan şehirleri belli oldu - Sayfa 1

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, mayıs sonu itibarıyla yatırımcıların pay senedi portföy büyüklükleri büyük farklılıklar gösterdi. BIST 100 endeksi yatırımcıların en çok tercih ettiği piyasa olurken, sanayi ve hizmetler sektör endeksleri de yoğun ilgi gördü.

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Zirvede bakın hangi şehir var! Türkiye’nin en çok borsa yatırımcısı olan şehirleri belli oldu - Sayfa 2

Yaş gruplarına göre bakıldığında, en büyük portföy 45-49 yaş aralığında yer aldı, en fazla yatırımcı ise 35-39 yaş grubunda yoğunlaştı. Genç yatırımcıların portföy büyüklükleri ise diğer gruplara kıyasla oldukça düşük kaldı.

İşte yatırımcı sayısı en yüksek iller...

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Zirvede bakın hangi şehir var! Türkiye’nin en çok borsa yatırımcısı olan şehirleri belli oldu - Sayfa 3

10 - Balıkesir
Yatırımcı sayısı: 119 bin 99

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Zirvede bakın hangi şehir var! Türkiye’nin en çok borsa yatırımcısı olan şehirleri belli oldu - Sayfa 4

9 - Konya
Yatırımcı sayısı: 131 bin 726

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