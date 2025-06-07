Zirvede bakın hangi şehir var! Türkiye’nin en çok borsa yatırımcısı olan şehirleri belli oldu
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Borsa İstanbul’da pay senedi yatırımcısı sayısının en fazla olduğu illeri açıkladı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, mayıs sonu itibarıyla yatırımcıların pay senedi portföy büyüklükleri büyük farklılıklar gösterdi. BIST 100 endeksi yatırımcıların en çok tercih ettiği piyasa olurken, sanayi ve hizmetler sektör endeksleri de yoğun ilgi gördü.
Yaş gruplarına göre bakıldığında, en büyük portföy 45-49 yaş aralığında yer aldı, en fazla yatırımcı ise 35-39 yaş grubunda yoğunlaştı. Genç yatırımcıların portföy büyüklükleri ise diğer gruplara kıyasla oldukça düşük kaldı.
İşte yatırımcı sayısı en yüksek iller...