Zirvede bakın hangi şehir var! Türkiye’nin en çok borsa yatırımcısı olan şehirleri belli oldu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, mayıs sonu itibarıyla yatırımcıların pay senedi portföy büyüklükleri büyük farklılıklar gösterdi. BIST 100 endeksi yatırımcıların en çok tercih ettiği piyasa olurken, sanayi ve hizmetler sektör endeksleri de yoğun ilgi gördü.