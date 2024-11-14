Zirvedeki 10 şehir belli oldu... Yabancılar Türkiye'de en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
TÜİK verilerine göre Ybu yıl yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu. İşte yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller...
Buna göre Türkiye genelinde ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı. Konut satışları ocak-ekim ayları arasında ise yüzde 11,9 arttı.
Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu.
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Yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller ise şöyle şekillendi:
Antalya
Satış adedi: 6 bin 740
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