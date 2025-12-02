Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giriyor
Zorunlu trafik sigortası poliçe primleri güncellendi. Primlere ortalama olarak yüzde 1 oranında zam yapılırken, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren trafik sigortası hasarsızlık basamaklarında önemli bir kural değişikliği uygulamaya konulacak. İşte detaylar...
Sigorta Bilgi Merkezi’nin (SBM) açıklamasına göre zorunlu trafik sigortası poliçe primleri yeniden düzenlendi. Primlere ortalama yüzde 1’lik artış yapılırken, 1 Ocak 2026’dan itibaren hasarsızlık basamaklarında önemli bir değişiklik yürürlüğe girecek. Yeni uygulamayla, kazasız sürücüler için mevcut haklar güçlendirilirken, riskli ve hasarlı sürücülere sağlanan bazı avantajlar kaldırılarak sistem daha adil bir yapıya kavuşturulacak.
SBM’nin paylaştığı güncel verilere göre, zorunlu trafik sigortası primleri il bazında ve hasarsızlık basamaklarına göre ciddi farklılıklar gösteriyor. İstanbul’da dördüncü basamaktan poliçe yaptırmak isteyen bir otomobil sahibi, sigortasız trafiğe çıkmamak için en az 15 bin 60 lira ödemek zorunda. Zorunlu sigortası olmayan sürücüler ise hem para cezasıyla karşılaşıyor hem de araçları trafikten men edilebiliyor.
Risk grupları arasındaki makas da oldukça dikkat çekici. İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan, içten yanmalı araca sahip yüksek riskli bir sürücünün ödeyeceği prim 45 bin 181 liraya kadar çıkarken, en düşük risk grubundaki 8. basamak sürücüsünün primi 7 bin 530 lirada kalıyor. Böylece riskli ve risksiz sürücüler arasındaki prim farkı yaklaşık yüzde 500’e ulaşıyor.