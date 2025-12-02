Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giriyor

SBM’nin paylaştığı güncel verilere göre, zorunlu trafik sigortası primleri il bazında ve hasarsızlık basamaklarına göre ciddi farklılıklar gösteriyor. İstanbul’da dördüncü basamaktan poliçe yaptırmak isteyen bir otomobil sahibi, sigortasız trafiğe çıkmamak için en az 15 bin 60 lira ödemek zorunda. Zorunlu sigortası olmayan sürücüler ise hem para cezasıyla karşılaşıyor hem de araçları trafikten men edilebiliyor.