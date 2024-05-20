Zuckerberg, Elon Musk, Tim Cook... Teknoloji patronları ne kadar kazanıyor?
“Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, NVIDIA ve Tesla’nın toplam değeri 14 trilyon doları aşıyor. Bu şirketlerin CEO’ları da ciddi paralar kazanıyor. Business Insider’ın SEC belgeleriyle derlediği bir liste patronların 2023’te ne kadar kazandığını gözler önüne seriyor. Peki, trilyonlarca dolar değerindeki 7 şirketin CEO’ları geçtiğimi yıl ne kadar ödeme aldı?
Andy Jassy (Amazon) – 1,3 milyon dolar
Amazon CEO’su Andy Jassy’nin 2023’te aldığı ödeme şirketin açıklamalarına göre 1,3 milyon dolardı. Bunun 365 bin doları maaşken 992 bin dolar civarı ise güvenlik ödemeleriydi. Jassy’nin kazanılmış hisselerini kattığımızda 2023’te kazandığı para 29,2 milyon dolara kadar çıkıyor.
Sundar Pichai (Alphabet/Google) – 8,8 milyon dolar
Yapay zekâ konusunda öne çıkan bir diğer şirket olan Google’ın patronu Sundar Pichai, geçen yıl 8,8 milyon dolarlık bir ödeme paketi aldı. Maaşı 2 milyon dolar iken güvenlik ödemeleri ise 6,77 milyon dolardı.
Mark Zuckerberg (Meta) – 24,4 milyon dolar
Mark Zuckerberg’ün 2013’ten bu yana Meta’da 1 dolarlık bir sembolik maaşı bulunuyor. Geçen yıl güvenlik ve taşıma masraflarının da yer aldığı geçen yılki kazancı 24,4 milyon dolar.
Jensen Huang (NVIDIA) – 34 milyon dolar
Son zamanların en çok konuşulan şirketlerinden olan NVIDIA’nın patronu Jensen Huang, 2023’te 34,2 milyon dolarlık bir ödeme paketi almış. Bunun 26,7 milyonu hisse ödülleri, 4 milyonu nakit bonus, 2,5 ise diğer masraflar. Geçen yıla kıyasla aldığı ödemede yüzde 60’lık bir artış olduğunu da eklemek gerekiyor.