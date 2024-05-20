Zuckerberg, Elon Musk, Tim Cook... Teknoloji patronları ne kadar kazanıyor?

Jensen Huang (NVIDIA) – 34 milyon dolar

Son zamanların en çok konuşulan şirketlerinden olan NVIDIA’nın patronu Jensen Huang, 2023’te 34,2 milyon dolarlık bir ödeme paketi almış. Bunun 26,7 milyonu hisse ödülleri, 4 milyonu nakit bonus, 2,5 ise diğer masraflar. Geçen yıla kıyasla aldığı ödemede yüzde 60’lık bir artış olduğunu da eklemek gerekiyor.