Elektrikli araç sahiplerinin 2026 yılında ödeyeceği MTV tutarı; Fiyatlar kara kara düşündürüyor
25,49 değerleme oranıyla elektrikli araçlara ait 2026 MTV tutarları belli oldu. Buna göre toplamda 15 farklı elektrikli otomobilde MTV fiyatları gün yüzüne çıktı. Özellikle 4x4 araçlara sahip olanların ödeyeceği MTV tutarı dikkat çekerken marka marka ödenecek tutarlar da gün yüzüne çıktı
25,49’luk yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte, elektrikli araçlar için 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları netleşti. Totalde 15 farklı elektrikli otomobil modeline ait yeni vergiler ortaya çıkarken, bilhassa 4x4 segmentindeki araç sahiplerini yakından ilgilendiren yüksek MTV rakamları dikkat çekti.
