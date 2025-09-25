Otomobil görünümlü bisiklet: Saatte 120 KM hız yapıyor, Türkiye’ye gelirse yok satar!

Otomobil fiyatları her geçen gün artarken, enflasyon ve alım gücünün düşük olması nedeniyle ne yazık ki herkes araba sahibi olamıyor. Üreticiler ise son dönemde hem trafikte kolay kullanımı olan hem de küçük boyutlara sahip mini otomobiller piyasaya sürüyor.