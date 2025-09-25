Otomobil görünümlü bisiklet: Saatte 120 KM hız yapıyor, Türkiye’ye gelirse yok satar!
Otomobil pazarında mini modellerin sayısı artış gösterirken, Fransız bir şirket saatte 120 km hıza ulaşabilen üç tekerlekli bisikletini tanıttı. Otomobil görünümlü bu bisiklet Türkiye’ye gelirse yok satar!
Otomobil fiyatları her geçen gün artarken, enflasyon ve alım gücünün düşük olması nedeniyle ne yazık ki herkes araba sahibi olamıyor. Üreticiler ise son dönemde hem trafikte kolay kullanımı olan hem de küçük boyutlara sahip mini otomobiller piyasaya sürüyor.
Özellikle Citroen Ami ve diğer mini otomobiller ortalama 400 ila 700 bin TL arasında fiyat politikasına sahip. Mini araçlara ilgi artmaya devam ederken, Fransız bir şirket ilginç adım atarak hem otomobil hem bisiklet görünümlü yeni aracını piyasaya sürdü.
Fransız merkezli Cixi markası, saatte 120 kilometre azami hıza ulaşan ve havalı görünen Vigoz adlı pedal gücüyle çalışan üç elektrikli bisikletini görücüye çıkardı.