Tesla’nın yeni performans canavarı satışta! 0’dan 100’e 3,3 saniyede çıkıyor
Tesla, yeni performans canavarı otomobilini ABD’de satışa çıkardı. Fiyatı 60 bin doların altında olan 2026 Tesla Model Y Performance, Avrupa’da satışa çıkmasından birkaç ay sonra ABD pazarına da geldi.
Elektrikli otomobil devi Tesla, Model X ve Model S modellerini satıştan kaldırmasının ardından Model Y ve diğer popüler araçlara yöneldi.
Ürün gamını nispeten daha uygun fiyatlı otomobillerle genişleten Amerika merkezli firma, geçtiğimiz aylarda Avrupa’da satışa sunduğu Model Y Performance’ı bu kez de ABD’ye getirdi.
Teknik özellik bakımından güçlü yanlarıyla öne çıkan Model Y Performance, fiyatıyla da ağızları açık bırakıyor. Zira 50 bin doların üzerinde belirlenen fiyat, alıcıların kafasını karıştıracaktır.