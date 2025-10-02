  1. Ekonomim
Tesla’nın yeni performans canavarı satışta! 0’dan 100’e 3,3 saniyede çıkıyor

Tesla, yeni performans canavarı otomobilini ABD’de satışa çıkardı. Fiyatı 60 bin doların altında olan 2026 Tesla Model Y Performance, Avrupa’da satışa çıkmasından birkaç ay sonra ABD pazarına da geldi.

Elektrikli otomobil devi Tesla, Model X ve Model S modellerini satıştan kaldırmasının ardından Model Y ve diğer popüler araçlara yöneldi. 

Ürün gamını nispeten daha uygun fiyatlı otomobillerle genişleten Amerika merkezli firma, geçtiğimiz aylarda Avrupa’da satışa sunduğu Model Y Performance’ı bu kez de ABD’ye getirdi.

Teknik özellik bakımından güçlü yanlarıyla öne çıkan Model Y Performance, fiyatıyla da ağızları açık bırakıyor. Zira 50 bin doların üzerinde belirlenen fiyat, alıcıların kafasını karıştıracaktır.

Tahmini menzili 496 km olarak açıklanan yeni Model Y Performance, 0’dan 100’e 3,3 saniye gibi kısa bir sürede çıkıyor.

