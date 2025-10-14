  1. Ekonomim
  4. Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili tanıtıldı: 320 km menzil, lansmana özel sürpriz fiyat

Türkiye’nin en çok satan markalarından Fiat, merakla beklenen elektrikli modelinin lansmanını gerçekleştirdi. Yeni tanıtılan Panda, elektrikli otomobil pazarında rekabeti artıracak. İşte fiyatı ve özellikleri.

Türkiye’de en ucuz otomobil bile artık 1 milyondan aşağı değil. Ne yazık ki sıfır otomobile erişmek bir hayli zor. Ancak otomobil üreticileri, gerek özelliklerden gerekse vergi bazında ayarlamalar ile en uygun fiyatlı modeli tüketiciye getirmeye devam ediyor.

Çinli elektrikli otomobilleri için getirilen ek vergiler nedeniyle otomobiller, ham fiyatı uygun olmasına rağmen ülkemizde bir hayli pahalı satılıyor. 

Ancak Fiat’ın yeni elektrikli otomobili, Türk kullanıcıların dikkatini şimdiden çekmeye aday.

FIAT PANDA TÜRKİYE LANSMANI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'deki en çok satan otomobil markalarından Fiat, yeni modeli Grande Panda'yı satışa sundu. Otomobil, klasik Panda tasarım dilini korumaya devam ederken, modern LED aydınlatmaları ve dikkat çekici detaylarıyla ön plana çıkıyor. 

