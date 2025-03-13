10 soruda Siber Güvenlik Kanunu: Siber saldırıda neler yapılacak?
Siber saldırılara karşı yeni uygulamaların devreye alınacağı Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı. Türkiye’nin siber güvenlik stratejisi "Milli Güvenlik Kurulu"na (MGK) benzer yapıda kurulacak Siber Güvenlik Kurulu tarafından belirlenecek. İşte 10 soruda Siber Güvenlik Kanunu'nun hakkında merak edilenler…
Siber Güvenlik Kanunu, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından yasalaştı. Kanuna göre, siber güvenlik milli güvenliğin ayrılmaz parçası olacak. Kritik altyapı ve bilişim sistemlerinin korunması ile güvenli bir siber uzay oluşturulması temel hedef olarak tanımlanıyor.
Siber saldırılara karşı yeni uygulamalar hayata geçirilecek, MGK'ye benzer yapıda Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında "Siber Güvenlik Kurulu" oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı, çeşitli görevler üstlenecek.
İşte Siber Güvenlik Kanunuyla hayata geçirilecek yeni düzenlemeler...
1- Siber güvenlikte hangi araçlar kullanılacak?
Siber güvenlikle ilgili çalışmalar, kurumsallık, süreklilik ve sürdürülebilirlik temelli yürütülecek. Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.
2- Siber güvenlik politikaları ve stratejileri nasıl yürütülecek?
Siber güvenlik politika ve stratejilerinin yürütülmesi ile siber saldırıların önlenmesi veya etkisinin azaltılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasından tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler sorumlu tutulacak. Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı kabiliyet ve kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar teşvik edilecek.