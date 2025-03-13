10 soruda Siber Güvenlik Kanunu: Siber saldırıda neler yapılacak?

2- Siber güvenlik politikaları ve stratejileri nasıl yürütülecek?

Siber güvenlik politika ve stratejilerinin yürütülmesi ile siber saldırıların önlenmesi veya etkisinin azaltılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasından tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler sorumlu tutulacak. Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı kabiliyet ve kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar teşvik edilecek.