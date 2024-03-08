10 yıl önce bugün kaybolmuştu: Malezya uçağına ne oldu? Malezya Havayollarına ait uçağın ortadan kaybolması tüm zamanların en büyük havacılık gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. 10 yıldır geride kalanların aileleri soru sormaya devam ediyor.

Malezya Havayollarına ait uçağın ortadan kaybolması tüm zamanların en büyük havacılık gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. 239 kişiyi taşıyan ticari yolcu uçağı haritadan silineli 10 yıl oldu. On yıldır geride kalanların aileleri her 8 Mart'ta kendilerine Malezya Havayolları'nın 370 sefer sayılı uçağında yolculuk edenlere ne oldu sorusunu soruyor. 1 | 12

NTV, uçağın ortadan kaybolmasıyla ilgili bilinenleri derledi. 8 Mart 2014'te Malezya Havayolları'nın 370 sefer sayılı uçuşu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru giderken planlanan yolundan saparak Malay Yarımadası boyunca batıya döndü. 2 | 12

Boeing 777 tipi uçak, 15 ülkeden 239 kişiyi taşıyordu. Uçağın radar bağlantısının kesilmesinin ardından birkaç saat boyunca rotasından saptığı ve güneye doğru uçtuğu düşünülüyor. Bazı yetkililer uçağın yakıtı bittikten sonra Hint Okyanusu'na çakıldığına inanıyor ancak yıllar süren kapsamlı arama çabaları hiçbir yanıt vermedi. Ne herhangi bir kurban ne de uçak bulunabildi. 3 | 12