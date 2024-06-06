100 bin evin ışığı 'çöpten' üretilecek

Mekanik ayrıştırma tesislerinde ayrıştırılan evsel atıkların bir kısmı geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılırken, geriye kalan atıklar da bertaraf edilmek üzere sızdırmaz tabakayla kaplanmış bölgelerde toprak altına gömülerek oksijen ile teması kesiliyor.