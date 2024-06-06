100 bin evin ışığı 'çöpten' üretilecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanan çöplerin bir kısmı geri dönüşüme kazandırılırken, bertaraf edilmek için toprağa gömülen atıklardan da elektrik üretiliyor. Elektrik üretimi gerçekleştirilen tesislerle 100 bin konutun aydınlatma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
Mersin'de 13 ilçeden toplanan günlük yaklaşık bin 900 ton evsel nitelikli katı atık il genelindeki 3 katı atık depolama tesisinde bertaraf ediliyor.
Bazı uzak ilçelerdeki atıklar da 9 katı atık aktarma istasyonu aracılığıyla Silifke Tosmurlu, Tarsus Gürlü ve Mersin merkezdeki tesise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince taşınıyor.
Mekanik ayrıştırma tesislerinde ayrıştırılan evsel atıkların bir kısmı geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılırken, geriye kalan atıklar da bertaraf edilmek üzere sızdırmaz tabakayla kaplanmış bölgelerde toprak altına gömülerek oksijen ile teması kesiliyor.
Sistem nasıl çalışıyor?
İl genelinde toplanan çöpler, ekonomiye kazandırılacaklar ayrıştırıldıktan sonra geriye kalanlar sıkıştırılarak toprakla örtülüyor. Bu işlem yapılırken, örtülen ve lot denilen bölgelere delikli borulardan oluşan iletim sistemi yerleştiriliyor.