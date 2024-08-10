11 yıl önce bulunmuştu: Bin 700 yıllık mozaiğin gizemi çözüldü
11 yıl önce Amasya'daki kazılarda bulunup geçen yıldan itibaren sergilenmeye başlanan bin 700 yıllık mozaiğin gizemi çözüldü. Yapılan araştırmada mozaiğin ortasındaki tanrı figürlü madalyonda Grekçe yazılı ifadelerinin Roma askeri birliğini simgelediği belirlendi.
Amasya'da 11 yıl önce yapılan kazılarda bulunup geçen yıldan itibaren sergilenmeye başlanan bin 700 yıllık mozaiğin gizemi çözüldü.
Yapılan araştırmada mozaiğin ortasındaki tanrı figürlü madalyonda Grekçe yazılı ‘?APEM' ve ‘BO?H' ifadelerinin Roma askeri birliğini simgelediği ortaya çıktı.
2013 yılında kentin girişindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınında Amasya Müzesi yetkililerince yapılan kurtarma kazısında milyonlarca doğal renkli taş parçasının sistematik bir şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuş 80 metrekarelik bir taban mozaiğine rastlandı.
Daha önceki kazılarda örneği görülmeyen ‘KTI - CIC' ve ‘?APEM - BO?H' yazılı iki figür ile çeşitli geometrik şekiller bulunan eser yapılan detaylı incelemelerin ardından üstü kapatılarak korumaya alınmıştı.