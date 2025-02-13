14 Şubat cuma (yarın) okullar tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu: İşte kar tatili olan iller

HAKKARİ

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Şubat günü kent genelindeki eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini belirtilerek, “Kentte devam eden yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan, buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 14 Şubat Cuma günü Hakkari ve tüm ilçelerinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır” denildi.