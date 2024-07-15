15 Temmuz 2024 resimli yeni mesajları! Resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları!
15 Temmuz mesajları arayanlar için 2024 yılına özel en güzel mesaj ve sözleri derledik! İşte birbirinden güzel anlamlı, duygulu, kısa ve resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları...
''Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.''
''15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!''
"Bugün, milletimizin demokrasiye ve milli birliğe olan sonsuz inancını bir kez daha gösterdiği 15 Temmuz'u gururla kutluyoruz.''
"Unutmadık, unutturmayacağız! 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."
"Şehitlerimizi asla unutmayacağız, gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz ruhu ile daima milletimiz için bir ve beraber olacağız."