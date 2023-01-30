1.7 milyon işçi, 89 bin esnaf, 496 bin memur EYT’ den hemen emeklilik hakkı kazanacak

EYT düzenlemesine ilişkin olarak Meclis Plan Bütçe Komisyonunun AK Parti ve MHP’li üyelerine yapılan sunuma göre, sigorta başlangıcı 08 Eylül 1999 öncesi olan sigortalıların mevcut aylığa hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartları değiştirilmeksizin yaş şartı kaldırılıyor.

9 Eylül 999 sonrası sigortalılığı başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkân tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılan borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de düzenleme kapsamından yararlanacaklar.

SSK kapsamında çalışan sigortalıların aylık bağlanmadan önce çalıştığı işten ayrılacak. BAĞ-KUR kapsamında çalışılması halinde ise aylığı kesilmeksizin ve herhangi bir prim ödemesi yapmaksızın faaliyetini devam ettirebilecek. Halen görevde olan Emekli Sandığı sigortalılarının görevlerinden ilişiklerinin kesilmesi gerekiyor.

EYT düzenlemesi sonrasında emekli olacak sigortalılara da düzenleme öncesinde aylık bağlanan diğer sigortalılarda olduğu gibi statüsüne göre aynı şekilde aylıkları hesaplanacak.

EYT’lilerin aylık bağlandıktan sonra çalışmaya devam etmesi durumunda SGDP teşviki

Uzun vadeli sigorta kolları kapsamına giren sigortalıları istihdam eden özel sektör işverenlerine 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesinden beş puanlık indirim uygulanmakta. İşverenler, mevcut uygulamada sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanları için bu indirimden yararlanamamakta.

Teklifle 8 Eylül 1999(dahil) öncesinde sigortalı sayılanlardan düzenlemenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa emekli ve yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunarak aylık bağlananların aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde bu sigortalılardan dolayı SGDP prim indiriminden faydalanılabilecekler.