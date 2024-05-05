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  4. 18 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar geliyor

18 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeye göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı ve rüzgarlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...

18 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar geliyor - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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18 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar geliyor - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

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18 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar geliyor - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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18 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar geliyor - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Çankırı hariç) bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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