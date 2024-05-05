18 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar geliyor

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı