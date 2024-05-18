19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı! Resimli yeni, kısa ve anlamlı 19 Mayıs mesajları!

"Bugün, bağımsızlık mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs'ın coşkusunu yaşıyoruz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

"19 Mayıs 1919'da başlayan mücadele, bugün gençlerimizin azmi ve çalışkanlığı ile devam ediyor. Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."