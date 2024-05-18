19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı! Resimli yeni, kısa ve anlamlı 19 Mayıs mesajları!
19 Mayıs mesajları arayanlar için 2024 yılına özel en güzel mesaj ve sözleri derledik! Birbirinden güzel anlamlı, duygulu, kısa ve resimli 19 Mayıs mesajlarını sevdiğiniz insanlara kısa mesajla göndererek onları sevindirebilirsiniz. İşte, 19 Mayıs mesajları...
"Bugün, bağımsızlık mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs'ın coşkusunu yaşıyoruz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."
"19 Mayıs 1919'da başlayan mücadele, bugün gençlerimizin azmi ve çalışkanlığı ile devam ediyor. Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."
''Bugün, ulusal bağımsızlık mücadelemizin başlangıç noktasını ve gençliğin gücünü kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!''
''Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.''
''Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyen, geleceğin teminatı gençlerimize sağlıklı ve spor dolu bir bayram diliyoruz. 19 Mayıs'ınız kutlu olsun!''
''Geleceğimizin umudu gençlerimize sağlıklı, başarılı ve spor dolu bir bayram diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!''
''Ulu önder Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesinin üzerinden yıllar geçse de gençlik ateşi hiç sönmedi. 19 Mayıs tüm gençlerimize ve ulusumuza kutlu olsun!''
''Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)''