19 Şubat çarşamba (yarın) okullar tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu: İşte kar tatili olan iller
Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü bazı illerde eğitime ara verildi. Milyonlarca kişi "19 Şubat okullar tatil mi, çarşamba günü okullar tatil mi, kar tatili olan iller, hangi illerde okullar tatil edildi, İstanbul'da okullar tatil edildi mi, Ankara'da okullar tatil edildi mi, kar tatili valilik açıklaması" sorularının yanıtları arıyor. İŞTE KAR TATİLİ OLAN İLLER....
KASTAMONU
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü ilimiz merkez ilçede eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
SİNOP
Sinop’ta, kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Önleyici tedbir ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı kent ve ilçelerde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.
ÇORUM
Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Kar yağışı ve hava koşulları sebebiyle olumsuz durumlar oluşabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Öğrenci hareketliliği dikkate alınarak ilimiz merkez ilçesi ve bağlı köylerinde, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında Valiliğimiz kararıyla eğitim ve öğretime 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
AMASYA
Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 19 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.