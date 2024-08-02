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  4. 2 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

2 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Ağustos) ne kadar oldu? 2 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Ağustos cuma altın fiyatları…

2 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.613,88

Satış: 2.617,12

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,182.20

Satış: 4,278.99

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2 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,338.27

Satış: 8,557.99

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 17,327.00

Satış: 17,589.00

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2 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 41,822.03

Satış: 42,789.93

Ata altın fiyatı

Alış: 17,251.59

Satış: 17,691.74

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2 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16,728.81

Satış: 17,063.63

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,383.86

Satış: 2,386.81

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