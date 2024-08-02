2 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Ağustos) ne kadar oldu? 2 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Ağustos cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.613,88
Satış: 2.617,12
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,182.20
Satış: 4,278.99
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Yarım altın fiyatı
Alış: 8,338.27
Satış: 8,557.99
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 17,327.00
Satış: 17,589.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 41,822.03
Satış: 42,789.93
Ata altın fiyatı
Alış: 17,251.59
Satış: 17,691.74
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 16,728.81
Satış: 17,063.63
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,383.86
Satış: 2,386.81
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