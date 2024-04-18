2. elin en hızlı satan otomobilleri: Hangi model, kaç günde satılıyor? İşte cevabı

Yeni yılla birlikte sıfır kilometre araçlara zam gelmesiyle 2’nci el araçlara yönelim artarken, fiyatlar da uzun bir aradan sonra tekrar yükselme dönemine girdi. Öyle ki, mart ayında 2’nci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 2.1 artış görüldü. Peki ikinci el otomobiller arasında hangi marka, kaç günde satılıyor? İşte Cardata verilerine göre en hızlı satan 2. el otomobiller