2. elin en hızlı satan otomobilleri: Hangi model, kaç günde satılıyor? İşte cevabı
2’nci el otomobil piyasasında hareketlilik yeniden başladı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında ortalama 65-70 güne kadar çıkan satış süreleri 30-45 günlere kadar geriledi. Peki hangi model araç kaç günde satılıyor? İşte ayrıntılar...
2’nci el araç piyasasında uzun süren durgunluğun ardından hareketli günler yeniden başladı. Kasım 2023’te ortalama 65-70 günlere kadar çıkan satış süreleri yeniden 30-45 günlere kadar geriledi. Bu durum, yani talepteki artış fiyatlara da yansıdı.
Yeni yılla birlikte sıfır kilometre araçlara zam gelmesiyle 2’nci el araçlara yönelim artarken, fiyatlar da uzun bir aradan sonra tekrar yükselme dönemine girdi. Öyle ki, mart ayında 2’nci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 2.1 artış görüldü. Peki ikinci el otomobiller arasında hangi marka, kaç günde satılıyor? İşte Cardata verilerine göre en hızlı satan 2. el otomobiller
SEAT LEON (2017)
2. el satış aralığı: 76 ila 79 gün arası
SKODA SUPERB (2016)
2. el satış aralığı: 57 ila 60 gün arası