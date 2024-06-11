20 kamu kurumu 63 bin 214 işçi ve memur alacak! İşte detaylar
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 20 kamu kurumu işe alım yapacak. Buna göre kamuya 63.214 işçi ve memur alımı gerçekleştirilecek. Peki hangi pozisyonlara personel alımı yapılacak? Hangi kurumlar işçi ve memur alımı yapacak? İşte işe alımın detayları...
İşçi ve memur alımı yapacak kurumların ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 20 kamu kurumu tarafından yapılacak personel alımı detayları belli oldu. Toplamda 63.214 adet personel alımı yapılacak.
Kamuya en çok personel alımı uzman tabip ve sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında yapılacak.
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından çeşitli pozisyonlar için 63.214 personel alımı yapılacak. Peki hangi kurum hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak? İşte detaylar...
20 kamu kuruluşu toplamda 63.214 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, SGK, Dışişleri Bakanlığı, Hakkari Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karabağlar Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Atabağı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Adalet Bakanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Bingöl Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.
Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alacak
Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.