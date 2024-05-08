2024 pasaport ücretleri ne kadar? Pasaport almak için gerekli evraklar neler?

Pasaport ücreti yılda bir kere değerleme oranında değişiyor, 2024 yılında da değerleme oranında zam yapıldı. Yurt dışı seyahati yapacak olan fakat pasaport olmayan vatandaşlar, güncel pasaport ve harç ücretlerini merak ediyor. Peki, 2024 pasaport ücreti ne kadar? İşte sürelerine göre pasaport ve harç ücretleri...