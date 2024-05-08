2024 pasaport ücretleri ne kadar? Pasaport almak için gerekli evraklar neler?
Seyahat etmeyi sevenler, yurt dışı seyahati yapacak olan fakat pasaport olmayan vatandaşlar, güncel pasaport ve harç ücretlerini merak ediyor. Peki, 2024 pasaport ücreti ne kadar? İşte sürelerine göre pasaport ve harç ücretleri…
Pasaport ücreti yılda bir kere değerleme oranında değişiyor, 2024 yılında da değerleme oranında zam yapıldı. Yurt dışı seyahati yapacak olan fakat pasaport olmayan vatandaşlar, güncel pasaport ve harç ücretlerini merak ediyor. Peki, 2024 pasaport ücreti ne kadar? İşte sürelerine göre pasaport ve harç ücretleri...
2024 pasaport ücreti ne kadar?
Seyahat etmek isteyen kişiler için pasaport ücreti önemli bir faktördür. Yılda bir kere pasaport ücretlerinde değerleme oranında zam yapılıyor. 2024 yılında pasaport almak isteyenler için yapılan bu zamlar, pasaport süreleri için değişiklik göstermektedir.
Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 1.639,30 TL 790,00 TL 2.429,30 TL
1 Yıl 2.396,60 TL 790,00 TL 3.186,30 TL
2 Yıl 3.912,60 TL 790,00 TL 4.702,30 TL
3 Yıl 5.558,30 TL 790,00 TL 6.348,30 TL
4-10 Yıl 7.833,00 TL 790,00 TL 8.623,30 TL
Pasaport almak için gerekli evraklar neler?
- T.C. Kimlik Kartı
- 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
- Önceden yatırılmış pasaport harç makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu
- Öğrenciyesiniz öğrenci belgesi.
- Daha önceden pasaportu mevcut bulunan kişilerin eski pasaportu