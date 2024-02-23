2024 resimli cuma mesajları! En güzel kısa ve anlamlı resimli cuma mesajları Hayırlı Cumalar!

''Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin.''

''Ey benim gizel Allah'ım,

Sonunu bilmediğim yollarda,

Omuzlarıma ağır gelen imtihanlarda,

ve su kocaman dünyada yalnızca sana

güveniyorum. Vardır bir sebebi diye

sabrettiğim ne varsa hayırlara

çıkar Allah'ım.''