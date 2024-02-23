  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. 2024 resimli cuma mesajları! En güzel kısa ve anlamlı resimli cuma mesajları Hayırlı Cumalar!

2024 resimli cuma mesajları! En güzel kısa ve anlamlı resimli cuma mesajları Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları arayanlar için 2024 yılına özel en güzel mesaj ve sözleri derledik! Birbirinden güzel anlamlı, duygulu, kısa ve resimli cuma mesajlarını sevdiğiniz insanlara kısa mesajla göndererek onları sevindirebilirsiniz. İşte, 23 Şubat 2024 cuma mesajları...

2024 resimli cuma mesajları! En güzel kısa ve anlamlı resimli cuma mesajları Hayırlı Cumalar! - Sayfa 1

''Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin.''

1 | 11
2024 resimli cuma mesajları! En güzel kısa ve anlamlı resimli cuma mesajları Hayırlı Cumalar! - Sayfa 2

''Ey benim gizel Allah'ım,
Sonunu bilmediğim yollarda,
Omuzlarıma ağır gelen imtihanlarda,
ve su kocaman dünyada yalnızca sana
güveniyorum. Vardır bir sebebi diye
sabrettiğim ne varsa hayırlara
çıkar Allah'ım.''

2 | 11
2024 resimli cuma mesajları! En güzel kısa ve anlamlı resimli cuma mesajları Hayırlı Cumalar! - Sayfa 3

''Unutma ki,
Kalbi kırk olanın göplüne
Allah dokunur,
elhamdulillah''

3 | 11
2024 resimli cuma mesajları! En güzel kısa ve anlamlı resimli cuma mesajları Hayırlı Cumalar! - Sayfa 4

''Kabul etmeyeceği duayı dile düşürmez. Allah'ım!
Hayirlı dualar düşür dilimize, güzel bir kader yaz ömrümüze.''

4 | 11