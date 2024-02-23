2024 resimli cuma mesajları! En güzel kısa ve anlamlı resimli cuma mesajları Hayırlı Cumalar!
Cuma mesajları arayanlar için 2024 yılına özel en güzel mesaj ve sözleri derledik! Birbirinden güzel anlamlı, duygulu, kısa ve resimli cuma mesajlarını sevdiğiniz insanlara kısa mesajla göndererek onları sevindirebilirsiniz. İşte, 23 Şubat 2024 cuma mesajları...
''Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin.''
''Ey benim gizel Allah'ım,
Sonunu bilmediğim yollarda,
Omuzlarıma ağır gelen imtihanlarda,
ve su kocaman dünyada yalnızca sana
güveniyorum. Vardır bir sebebi diye
sabrettiğim ne varsa hayırlara
çıkar Allah'ım.''
''Unutma ki,
Kalbi kırk olanın göplüne
Allah dokunur,
elhamdulillah''
''Kabul etmeyeceği duayı dile düşürmez. Allah'ım!
Hayirlı dualar düşür dilimize, güzel bir kader yaz ömrümüze.''