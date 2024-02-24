2024 resimli ve dualı Berat Kandili mesajları || Güzel ve anlamlı Berat Kandili mesajları
Berat Kandili , İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Sevdiklerini, ailelerini, eşini ve dostlarını kandil mesajlarıyla mutlu etmek isteyenler güzel, kısa ve anlamlı Berat Kandili mesajları araştırmaya başladı. İşte kısa, anlamlı ve güzel kandil mesajları...
Allah'ım
bu mübarek günde
kimin nerede çaresiz
bir derdi varsa
sen ona çare ol.
"Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra
kalplerimizi eğriltme.Bize katndan bir rahmet
bahşet. Şuphesiz sen bağışt en çok olanstn.
(Al-i Imran, 3/8)
"Apaçık Kitaba yemin olsun ki Biz Kur`an-l mübarek
bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O
mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir
emirle ayirt edilir."
(Duhan, 44/1-4)
Kaderine küsme, dua et. Bak ne demiş,
Efendimiz;
"Kaderi ancak dua degiştirir."
Hz. Muhammed (sav)