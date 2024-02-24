2024 resimli ve dualı Berat Kandili mesajları || Güzel ve anlamlı Berat Kandili mesajları Berat Kandili , İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Sevdiklerini, ailelerini, eşini ve dostlarını kandil mesajlarıyla mutlu etmek isteyenler güzel, kısa ve anlamlı Berat Kandili mesajları araştırmaya başladı. İşte kısa, anlamlı ve güzel kandil mesajları...

Allah'ım

bu mübarek günde

kimin nerede çaresiz

bir derdi varsa

sen ona çare ol. 1 | 6

"Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra

kalplerimizi eğriltme.Bize katndan bir rahmet

bahşet. Şuphesiz sen bağışt en çok olanstn.

(Al-i Imran, 3/8) 2 | 6

"Apaçık Kitaba yemin olsun ki Biz Kur`an-l mübarek

bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O

mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir

emirle ayirt edilir."

(Duhan, 44/1-4) 3 | 6