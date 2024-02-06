2024 resimli ve dualı Miraç Kandili mesajları || Güzel ve anlamlı Miraç Kandili mesajları
Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri görüp geriye döndüğü rivayet edilen Miraç Kandili, 2024 yılında 6 Şubat salı gecesi idrak edilecek. Sevdiklerini, ailelerini, eşini ve dostlarını kandil mesajlarıyla mutlu etmek isteyenler güzel, kısa ve anlamlı Miraç Kandili mesajları araştırmaya başladı. İşte kısa, anlamlı ve güzel kandil mesajları...
“Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)
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“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)
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“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)
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“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)
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