2024 yılı kurban vekalet ücreti ne kadar? Kurban vekaleti ne zaman verilir, nasıl alınır?
2024 Kurban Bayramı 16-19 Haziran idrak edilecek. Kurban Bayramında İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar bu yıl kurman kesim bedelinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Kurban kesim bedeli 2024 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı. Peki, Kurban vekaleti ne zaman verilir? Kurban vekaleti nasıl alınır? 2024 yılı kurban vekalet ücreti ne kadar? İşte detaylar…
Kurban vekaleti ne zaman verilir?
Kurban vekâleti vermek için özel ve önceden belirlenmiş bir zaman dilimi yoktur. Kurban kesilmeden önce vekâlet verilmelidir, kurban kesildikten sonra verilen vekâletin bir anlamı ve geçerliliği olmaz.
Kesimhanede, kurbanı kesecek kişiye vekâlet verecekseniz; sıra size geldiğinde, yani o anda vekâlet verebilirsiniz. Siz “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim.” dedikten hemen sonra vekil tayin ettiğiniz kişi kurbanı kesebilir.
Kurban vekaleti nasıl alınır?
Kurban vekâletinin nasıl verildiğini tüm detayları ile aktardıktan sonra gelelim kurban vekâletinin nasıl alındığı konusuna. Vekil tayin edilip başkası adına kurban kesecek olan kişinin hem kendi kurbanı hem de vekâletini aldığı kişinin kurbanı için niyet etmesi gerekir.
Kurban vekaleti almak çok kısa niyet sözleri ile yapılabilir. Karşılıklı anlaşma şeklinde vekalet cümleleri kurulur.
Kurban kesme vekâleti alırken vekâlet veren kişinin “Seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık.” vekâleti alan kişinin ise buna karşılık “Kabul ettim.” demesi yeterlidir.