2024 yılı kurban vekalet ücreti ne kadar? Kurban vekaleti ne zaman verilir, nasıl alınır?

Kurban vekaleti nasıl alınır?

Kurban vekâletinin nasıl verildiğini tüm detayları ile aktardıktan sonra gelelim kurban vekâletinin nasıl alındığı konusuna. Vekil tayin edilip başkası adına kurban kesecek olan kişinin hem kendi kurbanı hem de vekâletini aldığı kişinin kurbanı için niyet etmesi gerekir.