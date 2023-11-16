2024'te seyahat edilmesi gereken 10 şehir belirlendi: Listede İzmir de var
Gezi yayıncısı Lonely Planet, "2024 Yılının En İyi Destinasyonları" listesini duyurdu. Beş kategoride seyahat edilebilecek en iyi 50 destinasyon bölümünde İzmir’e de özel bir yer ayrıldı.
Uluslararası seyahat yayıncılığında dünyanın en büyükleri arasında yer alan ve yayın hayatında 50. yılını kutlayan Lonely Planet, beş kategoride seyahat edilebilecek en iyi 50 destinasyonu duyurdu.
Lonely Planet, İzmir'e de özel bir bölüm ayırdı.
“50 Yıllık Seyahat İçin 50 Destinasyon” sloganıyla açıklanan “2024 Yılının En İyi Destinasyonları” listesinde İzmir “2024’te Seyahat Edilmesi Gereken 10 Şehir” listesine girdi.
Ödül komitesi, yaşam kalitesi, deniz kıyısındaki konumu, Ege mutfağı, yeniden keşfedilen mirasla çağdaş kültürün harmanlanması sayesinde İzmir'in mercek altına alınmayı hak ettiğini belirtti.