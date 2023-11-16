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  4. 2024'te seyahat edilmesi gereken 10 şehir belirlendi: Listede İzmir de var

2024'te seyahat edilmesi gereken 10 şehir belirlendi: Listede İzmir de var

Gezi yayıncısı Lonely Planet, "2024 Yılının En İyi Destinasyonları" listesini duyurdu. Beş kategoride seyahat edilebilecek en iyi 50 destinasyon bölümünde İzmir’e de özel bir yer ayrıldı.

2024'te seyahat edilmesi gereken 10 şehir belirlendi: Listede İzmir de var - Sayfa 1

Uluslararası seyahat yayıncılığında dünyanın en büyükleri arasında yer alan ve yayın hayatında 50. yılını kutlayan Lonely Planet, beş kategoride seyahat edilebilecek en iyi 50 destinasyonu duyurdu.

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2024'te seyahat edilmesi gereken 10 şehir belirlendi: Listede İzmir de var - Sayfa 2

Lonely Planet, İzmir'e de özel bir bölüm ayırdı.

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2024'te seyahat edilmesi gereken 10 şehir belirlendi: Listede İzmir de var - Sayfa 3

“50 Yıllık Seyahat İçin 50 Destinasyon” sloganıyla açıklanan “2024 Yılının En İyi Destinasyonları” listesinde İzmir “2024’te Seyahat Edilmesi Gereken 10 Şehir” listesine girdi.

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2024'te seyahat edilmesi gereken 10 şehir belirlendi: Listede İzmir de var - Sayfa 4

Ödül komitesi, yaşam kalitesi, deniz kıyısındaki konumu, Ege mutfağı, yeniden keşfedilen mirasla çağdaş kültürün harmanlanması sayesinde İzmir'in mercek altına alınmayı hak ettiğini belirtti.

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