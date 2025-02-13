2025 Kurban Bayramı: Ne zaman ve kaç gün tatil; Diyanet bayram takvimi
2025 Kurban Bayramı için meraklı bekleyiş başladı. 11 ayın sultanı olan Ramazan ve Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün ve 9 gün olacak mı? İşte Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı tarihleri..
Müslüman aleminin her yıl idrak ettiği pek çok dini gün var. Yaz ayları başlarken on bir ayın sultanı Ramazan ve Ramazan Bayramı gelirken, daha sonrasında ise Kurban Bayramı kutlanıyor.
Kurban Bayramı dönemlerinde aileler ve dostlar bir araya gelirken, toplumsal olarak da bütünleştiğimiz bir döneme giriyoruz.
Peki 2025 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil verilecek ve 9 güne birleştirilecek mi? İşte merak edilen her şey.