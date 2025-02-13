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2025 Kurban Bayramı: Ne zaman ve kaç gün tatil; Diyanet bayram takvimi

2025 Kurban Bayramı için meraklı bekleyiş başladı. 11 ayın sultanı olan Ramazan ve Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün ve 9 gün olacak mı? İşte Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı tarihleri..

2025 Kurban Bayramı: Ne zaman ve kaç gün tatil; Diyanet bayram takvimi - Sayfa 1

Müslüman aleminin her yıl idrak ettiği pek çok dini gün var. Yaz ayları başlarken on bir ayın sultanı Ramazan ve Ramazan Bayramı gelirken, daha sonrasında ise Kurban Bayramı kutlanıyor. 

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2025 Kurban Bayramı: Ne zaman ve kaç gün tatil; Diyanet bayram takvimi - Sayfa 2

Kurban Bayramı dönemlerinde aileler ve dostlar bir araya gelirken, toplumsal olarak da bütünleştiğimiz bir döneme giriyoruz. 

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2025 Kurban Bayramı: Ne zaman ve kaç gün tatil; Diyanet bayram takvimi - Sayfa 3

Peki 2025 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil verilecek ve 9 güne birleştirilecek mi? İşte merak edilen her şey.

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2025 Kurban Bayramı: Ne zaman ve kaç gün tatil; Diyanet bayram takvimi - Sayfa 4

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini takvime göre, 2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

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