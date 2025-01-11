(2025) Orta Doğu’nu en güçlü orduları yeniden sıralandı: Türkiye hala en güçlüsü mü?
Vekalet savaşlarına sahne olan Orta Doğu’nun en güçlü askeri güçleri yeniden sıralandı. Zirvede Türkiye oturuyordu. Peki şimdi durum nedir?
İşlerin her geçen gün daha da düğümlendiği Orta Doğu’da askeri güç gittikçe önem kazanıyor. Türkiye, Global Fire Power tarafından açıklanan verilere göre Orta Doğu’nun en güçlü ordusuydu.
Fakat 2025 yılıyla birlikte liste yeniden yazıldı. Mısır, Suriye ve İran gibi güçlerin yer aldığı listede ülkemiz kaçıncı sıraya yerleşti. İşte globalfirepower.com’un derlediği veriler ve sıralama:
TÜRKİYE ZİRVEDE! İSRAİL KAÇINCI SIRADA?
Global Fire Power’ın derlediği 2025 verilerine göre zirve yeniden Türkiye’nin. Fakat savaş ihtimali ve senaryoların yetkililer tarafından da konuşulduğu İsrail kaçıncı sırada? Türkiye için bir tehdit mi? İşte Orta Doğu’nun en'leri…