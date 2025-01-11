  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. (2025) Orta Doğu’nu en güçlü orduları yeniden sıralandı: Türkiye hala en güçlüsü mü?

(2025) Orta Doğu’nu en güçlü orduları yeniden sıralandı: Türkiye hala en güçlüsü mü?

Vekalet savaşlarına sahne olan Orta Doğu’nun en güçlü askeri güçleri yeniden sıralandı. Zirvede Türkiye oturuyordu. Peki şimdi durum nedir?

(2025) Orta Doğu’nu en güçlü orduları yeniden sıralandı: Türkiye hala en güçlüsü mü? - Sayfa 1

İşlerin her geçen gün daha da düğümlendiği Orta Doğu’da askeri güç gittikçe önem kazanıyor. Türkiye, Global Fire Power tarafından açıklanan verilere göre Orta Doğu’nun en güçlü ordusuydu.

1 | 19
(2025) Orta Doğu’nu en güçlü orduları yeniden sıralandı: Türkiye hala en güçlüsü mü? - Sayfa 2

Fakat 2025 yılıyla birlikte liste yeniden yazıldı. Mısır, Suriye ve İran gibi güçlerin yer aldığı listede ülkemiz kaçıncı sıraya yerleşti. İşte globalfirepower.com’un derlediği veriler ve sıralama:

2 | 19
(2025) Orta Doğu’nu en güçlü orduları yeniden sıralandı: Türkiye hala en güçlüsü mü? - Sayfa 3

TÜRKİYE ZİRVEDE! İSRAİL KAÇINCI SIRADA?

Global Fire Power’ın derlediği 2025 verilerine göre zirve yeniden Türkiye’nin. Fakat savaş ihtimali ve senaryoların yetkililer tarafından da konuşulduğu İsrail kaçıncı sırada? Türkiye için bir tehdit mi? İşte Orta Doğu’nun en'leri…

 

3 | 19
(2025) Orta Doğu’nu en güçlü orduları yeniden sıralandı: Türkiye hala en güçlüsü mü? - Sayfa 4

NOT: GFP verileri derlerken 60’tan fazla faktörü kullandığını ve belirlemek için de 0’ya yakın en iyi değer olmak üzere PwrIndx kodu kullandığını belirtti.

4 | 19